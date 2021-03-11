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SOCAR Marine стал лидером рынка в 2020 году

SOCAR Marine стал лидером рынка в 2020 году SOCAR Marine делает уверенные шаги на пути к становлению крупнейшей компанией не только в Турции, но и в Средиземноморском регионе, еще больше укрепляя свои позиции на рынке
Энергетика
11 марта 2021 г. 12:58
SOCAR Marine стал лидером рынка в 2020 году

SOCAR Marine, действующая с 2013 года, вновь стала лидером в сфере международных поставок судового топлива с объемом продаж в 650 тыс. тонн в 2020 году.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В настоящее время SOCAR Marine удовлетворяет более четверти мирового спроса на судовое топливо.

Параллельно с инвестициями крупнейшего промышленного холдинга Турции SOCAR Turkey, быстрорастущий бренд SOCAR Marine в очередной раз стал лидером в данной сфере. SOCAR Marine, которая в прошлом году увеличила свою долю на рынке до 26%, обеспечивает топливом суда, проходящие через турецкие проливы и отправляющиеся за границу, осуществляя грузовые операции в портах Турции.

Международные поставки растут

По словам заместителя руководителя отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey по торговле Агшина Салимова, высокое качество продукции и услуг сыграло ключевую роль в завоевании SOCAR Marine, одним из самых молодых игроков сектора, лидерства в международных поставках судового топлива. Он сказал: "Нашим приоритетом в сфере услуг является удовлетворение потребностей наших клиентов на самом высоком уровне.

В настоящее время наряду с физическими поставками топлива в Черном море, Мраморном море, Эгейском и Средиземном морях Турции, за счет осуществления поставок во всех международных портах - от Гибралтара до Сингапура, от Роттердама до Южной Африки, мы изо дня в день повышаем международную репутацию бренда SOCAR Marine".

Гигантские инвестиции SOCAR Turkey создают синергию

В успехе SOCAR Marine, поднявшегося на лидирующие позиции в сфере морского транспорта и энергетическом секторе за счет качественных услуг, предоставляемых в Турции и на международных рынках, играет роль синергия, созданная SOCAR Turkey в рамках гигантских проектов. SOCAR занимает важное место в морском секторе Турции, обеспечивая высокий уровень обслуживания судов в SOCAR-Terminal вместе с портами, принадлежащими Petkim и SOCAR Depolama, и TANAP и НПЗ STAR, начавших деятельность в 2018 году. SOCAR Marine делает уверенные шаги на пути к становлению крупнейшей компанией не только в Турции, но и в Средиземноморском регионе, еще больше укрепляя свои позиции на рынке.

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Версия на английском языке SOCAR Marine becomes market leader in 2020
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Marine” 2020-ci ildə də bazarın lideri olub

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