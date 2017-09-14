SOCAR LPG продаст на Украине белорусский и казахский сжиженный газ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR LPG проведет дебютные торги сжиженным газом белорусского и казахского происхождения на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, об этом говорится в бюллетене аукциона.

К продаже предлагается по 60 тонн пропана и бутана производства "Тенгизшевройл" (Казахстан) и по 100 тонн СПБТ производства "Трансэкспедиции" (Беларусь). Суммарно SOCAR LPG выставляет 320 тонн ресурса. Стартовая цена - 20 300 гривен/тонна (778 долларов США). Срок отгрузки – с 16 по 22 сентября.