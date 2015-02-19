SOCAR: Конкуренция с Россией в вопросе экспорта газа невозможна

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан не конкурирует с Россией в вопросе экспорта природного газа в Европу. Об этом заявил Report вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) по переработке Давид Мамедов, комментируя мнения о том, что газ с месторождения "Шахдениз" спасет Европу от российской монополии: "Конкуренция с Россией невозможна".

По словам Д.Мамедова, газ с месторождения "Шахдениз" может обеспечить потребность Румынии и Болгарии в газе: "Действительно, шахденизский газ может обеспечить потребности таких стран как Румыния и Болгария. Однако наши объемы газа в размере 10 млрд. кубометров нельзя сравнивать с экспортом российского газа в объеме 140 млрд. кубометров. Сегодня мы можем обеспечить потребности Болгарии в объеме 2 млрд. кубометров. Но в дальнейшем Болгарии может понадобиться газ в больших объемах. И если они обратятся к Азербайджану, мы не сможем обеспечить их потребности, потому что азербайджанский газ уже поделен. Следовательно, нужно сдать в эксплуатацию новые месторождения, либо увеличить мощность газопровода. На первом этапе объем экспорта составит 10 млрд. кубометров. Вполне вероятно, что в дальнейшем объемы будут увеличены до 25-30 млрд. кубометров".

Официальный представитель SOCAR заявил, что экспорт природного газа других стран посредством Южного газового коридора невозможен: "При прокладке газопровода компрессорные станции строятся в соответствии с объемами прокачиваемого газа. Увеличение объемов требует увеличения производительности компрессоров. Если газопровод предусматривает транспортировку в объеме 10 млрд. кубометров и кто-то захочет присоединиться к нагруженному на 100% газопроводу, это будет невозможно. Они могут использовать коридор только за поакровые платежи. Однако таких стран мало. Например, Иран не даст нам газ, потому что он его транспортирует непосредственно в Турцию. Туркмения сейчас продает газ в Китай и этот рынок развивается".

Д.Мамедов считает, что для эффективной организации экспорта важным условием является близость рынка продажи: "Тогда и транспортных расходов будет меньше. Мы сегодня можем выйти и на китайский рынок, только какой смысл, если расходы превысят доходы. На этом рынке невозможно конкурировать с Туркменией. В настоящий момент мы должны освоить турецкий и европейский рынки. Чем меньше газа будет продавать в Европу Россия, тем больше сможет продать Азербайджан. Турция не хочет ни от кого зависеть и закупает жидкий газ в Алжире. Одним словом, все стараются для своего блага".

Кроме того, официальный представитель SOCAR отметил, что, наряду с Россией, Израиль и Кипр могут составить конкуренцию Азербайджану в вопросе транспортировки газа на европейский рынок: "Естественно, прокладка трубопровода - это определенный риск. По информации, в Израиле и на Кипре открыты новые месторождения газа. В будущем экспорт этого газа в сжиженном виде или посредством трубопровода в Европу окажет воздействие и на Россию, и на Азербайджан. Однако этот вопрос будет зависеть и от потребности Европы в газе в будущем. Возможно, что и этот газ не сможет обеспечить потребности Европы".