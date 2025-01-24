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SOCAR изучает возможности сотрудничества с Инвестиционным агентством Омана

SOCAR изучает возможности сотрудничества с Инвестиционным агентством Омана Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает новые возможности сотрудничества в энергетическом секторе с Инвестиционным агентством Омана ("OQ Group").
Энергетика
24 января 2025 г. 14:37
SOCAR изучает возможности сотрудничества с Инвестиционным агентством Омана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает новые возможности сотрудничества в энергетическом секторе с Инвестиционным агентством Омана ("OQ Group").

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети "X" по итогам встречи с гендиректором "OQ Group" Ашрафом Аль Мамари в Давосе.

По его словам, переговоры были продуктивными, в частности обсуждались перспективы сотрудничества в энергетическом секторе.

"Мы обсудили совместные инициативы в разведке, добыче, переработке ресурсов, альтернативной энергетике и устойчивой инфраструктуре. Подтвердили поддержку сбалансированного и справедливого энергетического перехода, уделяя особое внимание повышению энергетической безопасности", - написал он.

Наджаф подчеркнул, что партнерство компаний соответствует целям устойчивого развития, ориентировано на использование инновационных технологий и экспертных знаний для адаптации к изменениям в энергетическом секторе.

"OQ Group" – энергетическая инвестиционная и девелоперская компания, принадлежащая правительству Омана. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, нефтепереработкой, нефтехимическим производством, торговлей, альтернативной энергетикой, производством электроэнергии, а также управлением инфраструктурой и транспортом.

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Версия на английском языке SOCAR explores cooperation opportunities with OQ Group
Версия на азербайджанском языке SOCAR Oman İnvestisiya Qurumu ilə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

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