SOCAR изучает возможности сотрудничества с Гвинеей-Бисау в сфере "зеленой энергии"

19:18

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает возможности сотрудничества с Республикой Гвинея-Бисау в сферах "зеленой энергии" и декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети "X".

Глава компании отметил, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась встреча с министром окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама: "В ходе встречи мы изучили возможности сотрудничества в сферах "зеленой энергии" и декарбонизации, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес".