О нас

SOCAR изучает возможности сотрудничества с Гвинеей-Бисау в сфере "зеленой энергии"

SOCAR изучает возможности сотрудничества с Гвинеей-Бисау в сфере "зеленой энергии" 19:18
Энергетика
11 ноября 2024 г. 19:30
SOCAR изучает возможности сотрудничества с Гвинеей-Бисау в сфере зеленой энергии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает возможности сотрудничества с Республикой Гвинея-Бисау в сферах "зеленой энергии" и декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети "X".

Глава компании отметил, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась встреча с министром окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама: "В ходе встречи мы изучили возможности сотрудничества в сферах "зеленой энергии" и декарбонизации, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR explores potential green energy collaboration with Guinea-Bissau
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Qvineya-Bisau ilə “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi