SOCAR изменил дату инвестрешения по новому нефтехимическому комплексу в Турции

Принятие окончательного инвестиционного решения по новому нефтехимическому комплексу (проект Mercury), который планируют построить Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP в Алиаге (Измир, Турция), отложено на последний квартал 2021 года из-за падения цен на нефть.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu рассказал генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

"В истории инвестиционного решения намечается задержка. Как вы знаете, падение цены нефти до уровня 20 долларов США за баррель повлияло и на нас. Цены в диапазоне 20-30 долларов США оказали большое влияние на наши инвестиционные планы и наших партнеров. Мы планировали принять окончательное инвестиционное решение по проекту второго нефтехимического комплекса в конце 2020 года. Но из-за цен на нефть мы отложили это решение на последний квартал 2021 года”, - сказал Гахраманов.

BP и SOCAR 20 декабря 2018 года подписали принципы соглашения об оценке планов по строительству нефтехимического комплекса мирового масштаба в Турции и созданию совместного предприятия по его управлению. На предприятии будет производиться 1,25 млн тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тыс. тонн параксилола (PX), 340 тыс. тонн бензола.