SOCAR импортировал в Украину бензин литовского производства

В январе-феврале этого года в Украину было импортировано 168,9 тыс. тонн бензина. Это на 15% больше, чем за два месяца прошлого года

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) -SOCAR Ukraine импортировала в феврале 3,4 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, бензин, импортируемый SOCAR Ukraine в страну, в основном литовского производства.

Всего в феврале этого года на украинский рынок было импортировано 80,1 тыс. тонн бензина. Это на 2,9 тыс. тонн или на 3,7% больше, чем в том же месяце 2020 года.

В январе-феврале этого года в Украину было импортировано 168,9 тыс. тонн бензина. Это на 15% больше, чем за два месяца прошлого года.

Так, в феврале из Беларуси в Украину было ввезено 67,1 тыс. тонн автобензина, что на 26% больше в годовом сравнении. За прошедший месяц из Польши в Украину было поставлено 11,9 тыс. тонн бензина, что на 46,6% меньше, чем в феврале 2020 года.