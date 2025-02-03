SOCAR и Yokogawa Europe обсудили энергоэффективность и декарбонизацию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и японская Yokogawa Europe B.V. (дочернее предприятие Yokogawa Electric Corporation) обсудили вопросы энергоэффективности, цифровизации и декарбонизации.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и японская Yokogawa Europe B.V. (дочернее предприятие Yokogawa Electric Corporation) обсудили вопросы энергоэффективности, цифровизации и декарбонизации.

Как передает Report, об этом говорится в сегодняшней публикации SOCAR в социальных сетях.

Отмечается, что в рамках подписанного между SOCAR и Yokogawa Меморандума о взаимопонимании состоялся рабочий семинар с участием стратегического руководства и ведущих специалистов Госнефтекомпании Азербайджана.

“В ходе семинара состоялись обширные дискуссии и обмен мнениями по вопросам оптимизации цепочки создания стоимости в сфере нефтепереработки, по проектам модернизации и расширения, а также энергоэффективности, цифровизации и декарбонизации”, - говорится в информации.

Как сообщалось, SOCAR и компания Yokogawa Electric в декабре 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум предусматривает расширение межкорпоративного сотрудничества. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в целях оптимизации производства, повышения энергоэффективности, декарбонизации, снижения выбросов, а также цифровизации и других направлениях, будут изучать возможности реализации совместных проектов.