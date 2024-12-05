SOCAR и Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, документ был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом Yokogawa Europe B.V. и вице-президентом Yokogawa Electric Corporation Сейтой Хагихарой.

Меморандум предусматривает расширение межкорпоративного сотрудничества. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в целях оптимизации производства, повышения энергоэффективности, декарбонизации, снижения выбросов, а также цифровизации и других направлениях, будут изучать возможности реализации совместных проектов.