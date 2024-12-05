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SOCAR и Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании

SOCAR и Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании.
Энергетика
5 декабря 2024 г. 12:56
SOCAR и Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Yokogawa Electric подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, документ был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом Yokogawa Europe B.V. и вице-президентом Yokogawa Electric Corporation Сейтой Хагихарой.

Меморандум предусматривает расширение межкорпоративного сотрудничества. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в целях оптимизации производства, повышения энергоэффективности, декарбонизации, снижения выбросов, а также цифровизации и других направлениях, будут изучать возможности реализации совместных проектов.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Yokogawa Electric Corporation ink memo on cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Yokogawa Electric” əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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