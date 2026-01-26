SOCAR и Всемирный банк обсудили реализацию зеленых энергокоридоров

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и директор по инфраструктуре Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Чарльз Кормье обсудили вопросы энергетического перехода и зеленых энергокоридоров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече была выражена удовлетворенность долгосрочным двусторонним сотрудничеством, отмечено стратегическое значение совместно реализуемых проектов, в том числе Южного газового коридора, для энергетической безопасности Европы.

Также было подчеркнуто, что SOCAR является одним из активных участников инициативы Всемирного банка "Сведение к нулю рутинного сжигания попутного нефтяного газа".

В рамках встречи была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в соответствии с его стратегией глобальной экспансии, а также в направлениях декарбонизации и цифровизации предприятий. Представитель Всемирного банка был проинформирован о том, что завод SOCAR Carbamide был включен в престижную сеть Глобальный маяк (Global Lighthouse Network) Всемирного экономического форума.