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SOCAR и "Узбекнефтегаз" изучают возможности совместной добычи в Азербайджане

SOCAR и "Узбекнефтегаз" изучают возможности совместной добычи в Азербайджане Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" изучают возможности проведения совместных геологоразведочных работ и добычи углеводородов на территории Азербайджана.
Энергетика
7 июля 2022 г. 11:26
SOCAR и Узбекнефтегаз изучают возможности совместной добычи в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" изучают возможности проведения совместных геологоразведочных работ и добычи углеводородов на территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Узбекистана, в ходе встречи с представителями компании SOCAR, проведенной 5 июля, был обсуждён ряд направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны, в частности, активно сотрудничают в сфере обмена опытом и подготовки кадров.

Так, в сентябре 2021 года в ходе рабочей поездки в Азербайджан специалисты АО "Узбекнефтегаз" изучили систему управления ресурсами с поэтапным внедрением программных модулей, системой диспетчерского управления, решениями в области автоматизации работ, мониторингу и контролю производственных процессов в SOCAR.

В настоящее время прорабатывается визит специалистов SOCAR на газохимические комплексы "Узбекнефтегаз" в целях организации обучения в области углубленной переработки углеводородов.

В ходе встречи представители SOCAR заявили о готовности принять 10 специалистов АО "Узбекнефтегаз" для повышения квалификации на мощностях SOCAR и выделить стипендии для 2-х сотрудников для обучения в магистратуре Высшей школы SOCAR.

В ходе обсуждения достигнута договорённость об активизации работы по открытию трейдингового дома в Дубае, что позволит обеим сторонам активнее выходить на новые рынки.

Также приняты решения налаживания обменом опыта с компанией SOCAR в области подготовки и реализации крупных проектов по генерации ВИЭ на основе государственно-частного партнерства, а также проведения соответствующих тендерных торгов.

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