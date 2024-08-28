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SOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства

SOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper рассмотрели возможности дальнейшего укрепления стратегического партнерства в сфере энергетического бизнеса.
Энергетика
28 августа 2024 г. 17:22
SOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper рассмотрели возможности дальнейшего укрепления стратегического партнерства в сфере энергетического бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с членом правления Uniper Se, главным коммерческим директором Карстеном Поппинга.

В ходе беседы также подчеркнута успешная реализация соглашения между компаниями о купле-продаже природного газа с месторождения "Шахдениз", обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере газоснабжения, энергетического перехода, повышения энергоэффективности.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR and German Uniper SE consider strengthening strategic partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Uniper” strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsini nəzərdən keçirib

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