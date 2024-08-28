SOCAR и Uniper рассмотрели возможности укрепления стратегического партнерства

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper рассмотрели возможности дальнейшего укрепления стратегического партнерства в сфере энергетического бизнеса.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper рассмотрели возможности дальнейшего укрепления стратегического партнерства в сфере энергетического бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с членом правления Uniper Se, главным коммерческим директором Карстеном Поппинга.

В ходе беседы также подчеркнута успешная реализация соглашения между компаниями о купле-продаже природного газа с месторождения "Шахдениз", обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере газоснабжения, энергетического перехода, повышения энергоэффективности.