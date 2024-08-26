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SOCAR и Татнефть обсуждают идею совместного производства смазочных материалов

SOCAR и Татнефть обсуждают идею совместного производства смазочных материалов Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и российское ПАО “Татнефть” могут создать совместное предприятие по производству смазочных веществ.
Энергетика
26 августа 2024 г. 16:51
SOCAR и Татнефть обсуждают идею совместного производства смазочных материалов

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и российское ПАО “Татнефть” могут создать совместное предприятие по производству смазочных материалов.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ООО “Сокар РУС” (дочернее предприятие компании SOCAR) Руфат Махмуд.

"SOCAR тесно сотрудничает с "Татнефть". Стороны подписали уже две дорожные карты. Речь идет о торговле нефтепродуктами и идеях создания совместных предприятий по нефтепереработке. Обсуждаются вопросы по [совместному] производству смазочных продуктов”, - сказал Махмуд.

Он добавил, что такое производство может быть организовано на территории Азербайджана или на территории третьих стран.

“Точно не в России. Здесь рынок уже достаточно насыщен местными производителями, которые успешно производят качественную продукцию”, - подчеркнул Махмуд.

Он добавил, что аналогичные планы имеются и российской компанией “СИБУР”.

“С конкурентами тоже нужно дружить и общаться, и мы многому учимся, у нас много совместных, скажем так, инициатив. Это и цифровизация производства, и обмен опытом в производстве нефтехимической продукции. Опять же, рассматриваются возможности совместного выхода на новые рынки”, - указал глава "Сокар РУС".

Напомним, что SOCAR и ПАО "Татнефть" в ноябре 2023 года и в мае 2024 года подписали дорожные карты по сотрудничеству в сферах добычи и переработки нефти, продажи нефти и нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и по другим направлениям.

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Версия на английском языке SOCAR and Tatneft explore joint venture for lubricant production

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