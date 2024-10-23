SOCAR и Subsea7 обсудили возможности сотрудничества

14:17

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Subsea7 обсудили возможности потенциального сотрудничества по новым проектам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации компании, сотрудничество по новым проектам обсуждалось на встрече президента Госнефтекомпании Ровшана Наджафа с генеральным директором Subsea7 Джоном Эвансом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможности применения технологических новшеств компании Subsea7 в новых проектах в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.