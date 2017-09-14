SOCAR и Statoil обсудили разработку месторождения "Карабах", структур "Ашрафи" и "Дан Улдузу"

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял в головном офисе компании исполнительного вице-президента по международному развитию и производству компании Statoil Ларса Кристиана Бахера.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече Р.Абдуллаев рассказал о долгосрочном сотрудничестве между SOCAR и Statoil, подчеркнув, что Statoil является одним из основных партнеров SOCAR в таких проектах глобального значения, как "Азери-Чираг-Гюнешли", Баку-Тбилиси-Джейхан. Р.Абдуллаев, назвав знаменательным событием подписание сегодня нового контракта между SOCAR и иностранными партнерами по проекту АЧГ, отметил, что это в очередной раз свидетельствует о вере иностранных партнеров в экономику Азербайджана и возводит партнерство в новую плоскость.

Л.К.Бахер отметил, что Statoil уже 25 лет успешно функционирует в Азербайджане и продлевающий сотрудничество сегодняшний контракт является лучшим подарком к этому юбилею. Он подчеркнул, что компания сотрудничает с SOCAR в энергетических проектах, а также социально значимых мероприятиях, а операции в рамках проекта АЧГ проводятся в соответствии с мировыми стандартами. Он выразил уверенность в том, что проект АЧГ еще долгие годы будет занимать важное место в международной деятельности Statoil.

На встрече были проведены обсуждения и заслушаны предложения по совместной разработке перспективных структур "Дан Улдузу" и "Ашрафи", а также месторождения "Карабах".

В то же время отмечено, что компании проводят совместные мероприятия по охране окружающей среды, развитию человеческих ресурсов, в том числе подготовке специалистов нефтегазовой отрасли.

На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.