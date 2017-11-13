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    SOCAR и Sonatrach обсудили перспективы сотрудничества

    Обе компании имеют возможности для совместного сотрудничества в области добычи, транспортировки, переработки и торговли

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным исполнительным директором Алжирской государственной компании Sonatrach Абделмуменом Оулд Кадуром в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как сообщает Report, на встрече президент SOCAR дал информацию о проектах возглавляемой им компании в Азербайджане, Турции и других регионах. Он пригласил главного исполнительного директора Sonatrach в Баку.

    Р.Абдуллаев напомнил об ускоренном развитии деятельности торгового дома SOCAR - SOCAR Trading в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами третьих сторон, подчеркнув, что компания также сотрудничает с Sonatrach в сфере торговли нефтепродуктами: "SOCAR видит потенциал в сотрудничестве в сфере LNG (Liquefied Natural Gas, сжиженный природный газ). SOCAR может поставлять производимый компанией Sonatrach сжиженный природный газ на станцию Делимара в Мальте".

    Главный исполнительный директор Sonatrach, в свою очередь, сообщил президенту SOCAR о деятельности возглавляемой им компании и пригласил президента SOCAR в Алжир.

    В ходе встречи отмечено, что обе компании имеют возможности для совместного сотрудничества в области добычи, транспортировки, переработки и торговли.

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