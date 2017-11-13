SOCAR и Sonatrach обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным исполнительным директором Алжирской государственной компании Sonatrach Абделмуменом Оулд Кадуром в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, на встрече президент SOCAR дал информацию о проектах возглавляемой им компании в Азербайджане, Турции и других регионах. Он пригласил главного исполнительного директора Sonatrach в Баку.

Р.Абдуллаев напомнил об ускоренном развитии деятельности торгового дома SOCAR - SOCAR Trading в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами третьих сторон, подчеркнув, что компания также сотрудничает с Sonatrach в сфере торговли нефтепродуктами: "SOCAR видит потенциал в сотрудничестве в сфере LNG (Liquefied Natural Gas, сжиженный природный газ). SOCAR может поставлять производимый компанией Sonatrach сжиженный природный газ на станцию Делимара в Мальте".

Главный исполнительный директор Sonatrach, в свою очередь, сообщил президенту SOCAR о деятельности возглавляемой им компании и пригласил президента SOCAR в Алжир.

В ходе встречи отмечено, что обе компании имеют возможности для совместного сотрудничества в области добычи, транспортировки, переработки и торговли.