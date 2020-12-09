SOCAR и Snam исследуют возможности трубопроводной транспортировки водорода

Газопровод TAP спроектирован и построен с учетом возможности увеличения пропускной способности в два раза за счет строительства двух компрессорных станций в Греции и Албании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Snam проведут совместные исследования в сфере трубопроводной транспортировки водорода.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом сообщил управляющий директор TAP AG Лука Шиппати

По его словам, разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортировки водорода по Трансадриатическому газопроводу планирует Консорциум по строительству TAP. «Мы считаем водород одним из новых рубежей, на котором следует сосредоточиться. По этой причине собираемся подготовить технико-экономическое обоснование, чтобы проверить, какое процентное содержание водорода в природным газе транспортабельно по нашей инфраструктуре», — заявил Шиппати.

Теме водорода на двух противоположных концах "Южного газового коридора“ уделяется большое внимание, сказал управляющий директор TAP AG, добавив, что: "В частности, несколько месяцев назад SOCAR и Snam подписали меморандум о совместном проведении исследований и экспериментов в этой области, и в частности, о смешивании метана и водорода и их транспортировке. Мы увидим, что конкретно из этого получится, но ясно, что TAP уделяет особое внимание водороду».

Он также подчеркнул, что запуск коммерческих операций TAP знаменует успешное завершение проекта создания «Южного газового коридора».

«Завершение строительства TAP также дает коммерческую и техническую возможность для организации поставок газа из Италии в производственное и экономическое сердце Европы (Германию, Францию и т. д.)», — сказал Шиппати, отметив, что газопровод TAP спроектирован и построен с учетом возможности увеличения пропускной способности в два раза за счет строительства двух компрессорных станций в Греции и Албании в дополнение к двум действующим.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь Южного газового коридора, связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.