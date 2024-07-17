SOCAR и словенская компания подписали Меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая словенская компания по поставкам природного газа Geoplin подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере поставок газа.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая словенская компания по поставкам природного газа Geoplin подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере поставок газа.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Словенией в энергетическом секторе, подчеркнут имеющийся широкий потенциал для сотрудничества в сфере поставок природного газа.