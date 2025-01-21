SOCAR и Nakkaş Holding намерены инвестировать в логистику и инфраструктуру аэропорта Сабиха Гёкчен

SOCAR Turkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве.

SOCAR Turkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление компании, документ охватывает развитие логистики железнодорожных перевозок продукции SOCAR и создание объекта для торговли и хранения авиационного топлива в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Протокол подписали главный исполнительный директор SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов и председатель совета директоров Nakkaş Holding Рамазан Озтюрк. Это сотрудничество рассматривается как стратегический шаг, укрепляющий экономические и торговые связи между Азербайджаном и Турцией.

Стороны подчеркнули важность реализации подобных партнерств в будущем, отметив стремление объединить опыт и экспертизу для разработки проектов, создающих экономическую добавленную стоимость.

Компания Nakkaş Holding была основана в 2023 году и объединяет в себе 16 компаний, действующих в 4 основных секторах, таких как нефть и нефтепродукты, возобновляемые источники энергии, промышленные инвестиции и горнодобывающая промышленность на протяжении более, чем 40 лет (Transpet Petrolculuk ve Enerji, GTS Investments BV, Global Terminal Services, SAVES Enerji, GGG Petrolleri, Be Aero, Turk Ytong и Nakkaş Mining).