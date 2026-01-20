Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 18:02
    SOCAR и Нафтогаз Украины обсудили новые возможности сотрудничества

    Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и украинская компания Naftogaz Group обсудили новые возможности сотрудничества.

    Как передает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети X.

    "В рамках заседания Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) я провел встречу с председателем правления и главным исполнительным директором (CEO) Naftogaz Group Сергеем Корецким. В ходе обсуждений мы вновь подтвердили нашу приверженность расширению взаимодействия и изучению новых направлений сотрудничества", - отметил он.

    Naftogaz Group SOCAR сотрудничество Азербайджан Украина
    SOCAR və "Naftogaz Group" yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Последние новости

    18:18

    Fitch: Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 году

    Финансы
    18:13

    Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

    Другие страны
    18:09
    Фото
    Видео

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:02

    SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

    Энергетика
    18:01

    SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:48

    Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

    Другие страны
    17:47

    Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

    Финансы
    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    Лента новостей