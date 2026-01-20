SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и украинская компания Naftogaz Group обсудили новые возможности сотрудничества.

Как передает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках заседания Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026) я провел встречу с председателем правления и главным исполнительным директором (CEO) Naftogaz Group Сергеем Корецким. В ходе обсуждений мы вновь подтвердили нашу приверженность расширению взаимодействия и изучению новых направлений сотрудничества", - отметил он.