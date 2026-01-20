İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    SOCAR və "Naftogaz Group" yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 20 yanvar, 2026
    • 17:59
    SOCAR və Naftogaz Group yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Ukraynanın "Naftogaz Group" şirkəti arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (WEF 2026) çərçivəsində "Naftogaz Group"un İdarə Heyətinin sədri və baş icraçı direktoru (CEO) Sergeу Koretski ilə görüş keçirdim. Müzakirələr zamanı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və yeni əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılmasına sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik", - o qeyd edib.

    SOCAR Naftogaz Group Dünya İqtisadi Forumu
    SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

    Son xəbərlər

    18:27

    Burhanettin Duran: Türkiyənin təhlükəsizliyinə yönəlik hər təhdidin cavabı veriləcək

    Region
    18:13

    Pistorius: Almaniyada 12 ildən sonra ilk dəfə hərbi qüvvələrin sayı kəskin artıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Maksim Malyutin: "Azərbaycanın bank sektoru COVID-19-dan əvvəlki səviyyədən daha dayanıqlı olub"

    Maliyyə
    18:07

    "Azərişıq": Cənub regionunda elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər qısa zamanda aradan qaldırılacaq

    Energetika
    17:59

    SOCAR və "Naftogaz Group" yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    17:53
    Foto
    Video

    Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:53

    "Fitch": Azərbaycanda bir çox banklar "Bazel III" tələblərinə hazırdır

    Maliyyə
    17:37

    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    17:36

    ADSEA istehlakçıları donvurmaya qarşı zəruri və qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çağırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti