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SOCAR и MOL подписали основные условия контракта по сухопутному участку Шамахы-Гобустан

SOCAR и MOL подписали основные условия контракта по сухопутному участку Шамахы-Гобустан Венгерская MOL Group и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) во вторник подписали основные условия соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на сухопутном участке Шамахы-Гобустан.
Энергетика
3 июня 2025 г. 17:35
SOCAR и MOL подписали основные условия контракта по сухопутному участку Шамахы-Гобустан

Венгерская MOL Group и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) во вторник подписали основные условия соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на сухопутном участке Шамахы-Гобустан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

Подписание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума.

MOL станет оператором проекта с долей 65%, SOCAR будет принадлежать 35% акций в проекте.

По информации MOL, это соглашение отражает растущие экономические связи между Азербайджаном и Венгрией.

"Подписание этого нового соглашения с SOCAR подтверждает нашу приверженность углублению сотрудничества и будущей разведке в Азербайджане. Поскольку в этом году MOL Group отмечает пятую годовщину своего присутсивия в Азербайджане, расширение нашего стратегического партнерства является свидетельством отличного сотрудничества и общих взглядов", - заявил председатель и главный исполнительным директором компании MOL Hungarian Oil and Gas Жолтом Хернади.

В настоящее время MOL в Азербайджане имеет 9,57% долю в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли и 8,9% в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

MOL Group в настоящее время осуществляет производственную деятельность в 8 странах и имеет разведочные активы в 9 странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə “MOL Group” arasında Əsas Şərtlər Sazişi imzalanıb

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