SOCAR и MOL подписали меморандум по разведке на "Шамахы-Гобустан"

19:59

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская MOL Hungarian Oil and Gas подписали меморандум о взаимопонимании “О разведке, разработке и добыче на участке "Шамахы-Гобустан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Подписание документа состоялось на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем и главным исполнительным директором компании MOL Hungarian Oil and Gas Жолтом Хернади.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по этому проекту с целью дальнейшего увеличения добычи углеводородов в Азербайджане.