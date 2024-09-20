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SOCAR и MOL подписали меморандум по разведке на "Шамахы-Гобустан"

SOCAR и MOL подписали меморандум по разведке на "Шамахы-Гобустан" 19:59
Энергетика
20 сентября 2024 г. 20:56
SOCAR и MOL подписали меморандум по разведке на Шамахы-Гобустан

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская MOL Hungarian Oil and Gas подписали меморандум о взаимопонимании “О разведке, разработке и добыче на участке "Шамахы-Гобустан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Подписание документа состоялось на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем и главным исполнительным директором компании MOL Hungarian Oil and Gas Жолтом Хернади.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по этому проекту с целью дальнейшего увеличения добычи углеводородов в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Hungary's MOL ink MoU on exploration of Shamakhi-Gobustan field
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Şamaxı-Qobustan" sahəsinin kəşfiyyatı üzrə MOL şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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