​SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили перспективы сотрудничества

Делегация во главе с председателем казахстанской нацкомпании "КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым побывала в Баку 20-21 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), делегация Казахстана встретилась с руководством компании Caspian Drilling Company (CDC) на морской базе снабжения и логистики CDC. В настоящее время CDC модернизирует самоподъемную плавучую буровую установку Satti, принадлежащую "КазМунайГаз". Руководство компании ознакомилось с процессом модернизации установки.

На следующий день президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией в SOCAR Tower. Стороны обсудили вопросы развития партнерских отношений между двумя компаниями, а также перспективы сотрудничества в различных областях нефтегазовой отрасли.

Напомним, что после модернизации буровой установки, предполагается ее использование на структуре "Абшерон", разрабатываемой совместно SOCAR и компанией BP, блоке "Умид-Бабек", а также других операциях в акватории Каспия.