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    SOCAR и "КазМунайГаз" подписали Меморандум о взаимопонимании

    © socar.az

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между представителями SOCAR во главе с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым, и казахстанской делегацией во главе с председателем Правления НК КМГ Аликом Айдарбаевым

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, казахстанскую делегацию также представляли заместитель председателя Правления по разведке, добыче и нефтесервисам НК КМГ Курмангазы Исказиев, генеральный директор АО "Казтрансойл" Димаш Досанов, генеральный директор ТОО "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" Марат Орманов. Были обсуждены перспективы сотрудничества во всех сегментах нефтегазовой отрасли и обсужден план совместной деятельности на ближайшее будущее. Главы SOCAR и НК КМГ подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Меморандум предусматривает широкие перспективы сотрудничества между компаниями, в том числе в сфере геологоразведочных работ на Каспии, совместного исследования геолого-геофизических материалов по разведке углеводородного сырья, а также в сфере логистики, трейдинга нефти и нефтепродуктов. В качестве первого конкретного проекта сотрудничества Меморандум предусматривает транспортировку в Баку и модернизацию плавучей буровой установки "Сәттi", принадлежащей НК КМГ для последующего использования при проведении буровых работ на проектах SOCAR в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    В рамках встречи был подписан протокол о намерениях между Управлением маркетинга и экономических операций SOCAR и Национальной компанией ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (КМТФ) касательно перспектив сотрудничества в сфере транспортировки углеводородов.

    После официальной встречи гости ознакомились с интерактивной выставкой в главном офисе SOCAR. Выставка посвящена истории нефтяной промышленности в Азербайджане и успешной реализации новой нефтяной стратегии республики. 

    Отметим, что АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% – Национальному банку Республики Казахстан.

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