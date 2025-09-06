Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании

    Энергетика
    • 06 сентября, 2025
    • 18:04
    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в соцсети X.

    Министр отметил, что данный документ открывает новые возможности для сотрудничества в нефтегазовых, нефтехимических, инфраструктурных и энергетических проектах в третьих странах: "Стратегическое партнерство в энергетической сфере укрепляет наше экономическое сотрудничество в глобальном масштабе".

    М.Джаббаров отметил, что еще один Меморандум о взаимопонимании, подписанный компаниями, предусматривает партнерство в энергетическом секторе Сирии и внесет важный вклад в восстановление энергетической инфраструктуры страны и устойчивое развитие региона.

    UCC SOCAR Микаил Джаббаров министр экономики Азербайджана Меморандумом о взаимопонимании
    SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    SOCAR, Qatari holding UCC ink MoU

    Последние новости

    19:11
    Фото

    Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам Африки

    Внешняя политика
    18:58

    WP: Политика Трампа может грозить американской экономике спадом

    Другие страны
    18:39

    Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

    Другие страны
    18:25

    Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев

    Другие страны
    18:04

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании

    Энергетика
    18:00

    Биткоин подешевел почти на 2%

    ИКТ
    17:53
    Фото

    Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    17:35

    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    В регионе
    17:28

    Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики

    Бизнес
    Лента новостей