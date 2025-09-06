SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании
- 06 сентября, 2025
- 18:04
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в соцсети X.
Министр отметил, что данный документ открывает новые возможности для сотрудничества в нефтегазовых, нефтехимических, инфраструктурных и энергетических проектах в третьих странах: "Стратегическое партнерство в энергетической сфере укрепляет наше экономическое сотрудничество в глобальном масштабе".
М.Джаббаров отметил, что еще один Меморандум о взаимопонимании, подписанный компаниями, предусматривает партнерство в энергетическом секторе Сирии и внесет важный вклад в восстановление энергетической инфраструктуры страны и устойчивое развитие региона.
