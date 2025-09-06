İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    • 06 sentyabr, 2025
    • 17:56
    SOCAR və Qətərin UCC holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Qətərin "UCC" holdinqi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir bildirib ki, SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi arasında imzalanan Anlaşma Memorandumu üçüncü ölkələrdə neft-qaz, neft-kimya, infrastruktur və enerji layihələrində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır: "Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıqlar qlobal miqyasda iqtisadi əməkdaşlığımızı gücləndirir".

    M.Cabbarov qeyd edib ki, şirkətlərin imzaladığı digər Anlaşma Memorandumu isə Suriyada enerji sektorunda tərəfdaşlığı nəzərdə tutur və ölkənin enerji infrastrukturunun bərpasına, regionun davamlı inkişafına mühüm töhfə verəcək.

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании
    SOCAR, Qatari holding UCC ink MoU

    Son xəbərlər

    19:11
    Foto

    Fransada Beynəlxalq Qastronomiya günlərində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    19:05

    Britaniya siyasətçisi: Hakimiyyətə gəlsək, əfqan qaçqınları deportasiya edəcəyik

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Azərbaycan Afrika qitəsinin iqlim çağırışları ilə bağlı yüksək-səviyyəli iclas keçirib

    Xarici siyasət
    18:27

    Fitso: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü prosesi çox çəkəcək

    Digər ölkələr
    17:56

    SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    17:47

    Bitkoin 2 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    İKT
    17:35

    88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıb

    Fərdi
    17:15

    "Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti