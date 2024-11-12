SOCAR и Italgas подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Italgas заключили соглашение о сотрудничестве.

Сегодня в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Italgas заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Report в SOCAR, документ подписали вице-президент компании Эльшад Насиров и главный исполнительный директор Italgas Паоло Галло.

Соглашение предусматривает обмен опытом и технологиями для ускорения энергетического перехода, цифровизации и декарбонизации инфраструктуры. Компании будут сотрудничать в применении технологии Picarro для обнаружения утечек газа и цифровизации процессов, что укрепит стратегическое партнерство, направленное на повышение устойчивости и инноваций в распределении газа.