SOCAR и Halliburton оценят остаточные запасы мелководья Гюнешли

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и американская транснациональная нефтесервисная компания Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли [мелководная часть].

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и американская нефтесервисная компания Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли [мелководная часть].

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию компании SOCAR.

“SOCAR и Halliburton подписали соглашение "Оказание технических услуг". Целью документа является проведение современных исследований для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли и уточнения зон остаточной нефти”, - говорится в информации.

Соглашение подписали генеральный директор ПО "Азнефть" компании SOCAR Али Гурбанов и вице-президент Halliburton по Каспийскому региону Грэм Тейлор.

Разработкой мелководной части месторождения Гюнешли занимается нефтегазодобывающее управление "28 Мая" ПО “Азнефть”.