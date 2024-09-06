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SOCAR и Halliburton оценят остаточные запасы мелководья Гюнешли

SOCAR и Halliburton оценят остаточные запасы мелководья Гюнешли Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и американская транснациональная нефтесервисная компания Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли [мелководная часть].
Энергетика
6 сентября 2024 г. 16:22
SOCAR и Halliburton оценят остаточные запасы мелководья Гюнешли

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и американская нефтесервисная компания Halliburton договорились о совместных исследованиях для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли [мелководная часть].

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию компании SOCAR.

“SOCAR и Halliburton подписали соглашение "Оказание технических услуг". Целью документа является проведение современных исследований для переоценки остаточного углеводородного потенциала месторождения Гюнешли и уточнения зон остаточной нефти”, - говорится в информации.

Соглашение подписали генеральный директор ПО "Азнефть" компании SOCAR Али Гурбанов и вице-президент Halliburton по Каспийскому региону Грэм Тейлор.

Разработкой мелководной части месторождения Гюнешли занимается нефтегазодобывающее управление "28 Мая" ПО “Азнефть”.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Halliburton sign technical services agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ABŞ şirkəti ilə saziş imzalayıb

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