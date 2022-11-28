О нас

SOCAR и GOGC могут расширить инфраструктуру транспортировки и хранения газа

SOCAR и GOGC могут расширить инфраструктуру транспортировки и хранения газа Перспективы по транспортировке, расширению инфраструктуры хранения газа и другим направлениям сотрудничества обсуждены Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC).
Энергетика
28 ноября 2022 г. 17:45
SOCAR и GOGC могут расширить инфраструктуру транспортировки и хранения газа

Перспективы по транспортировке, расширению инфраструктуры хранения газа и другим направлениям сотрудничества обсуждены Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с генеральным директором GOGC Джорджи Чиковани.

На встрече было подчеркнуто, что связи стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах экономики, в том числе в энергетическом секторе, было отмечено значение совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по различным темам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və GOGC qazın nəqli və saxlama infrastrukturunu genişləndirə bilər

Экслюзивные новости

Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi