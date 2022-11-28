SOCAR и GOGC могут расширить инфраструктуру транспортировки и хранения газа

Перспективы по транспортировке, расширению инфраструктуры хранения газа и другим направлениям сотрудничества обсуждены Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC).

Перспективы по транспортировке, расширению инфраструктуры хранения газа и другим направлениям сотрудничества обсуждены Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с генеральным директором GOGC Джорджи Чиковани.

На встрече было подчеркнуто, что связи стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах экономики, в том числе в энергетическом секторе, было отмечено значение совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по различным темам, представляющим взаимный интерес.