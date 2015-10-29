​SOCAR и "Газпром" обсуждают технические детали газового контракта

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсуждают технические детали контракта по купле-продаже газа в своп-режиме.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что пока неизвестна дата подписания контракта: "Как вы знаете, российский газ предусмотрен для закачивания в пласты, наращивания нефтедобычи в будущем и доведения до максимума мощностей газохранилищ".

Отметим, что российский "Газпром" будет поставлять в Азербайджан 10 млн. кубометров газа в день и 2 млрд. кубометров в год. Этот газ будет закачиваться в газохранилища SOCAR. Со следующего года этот газ будет поставляться для нужд Дагестана.

Напомним, что SOCAR с 2010 года обеспечивает газом юг России. В связи с ростом спроса на газ в стране в период с конца 2014 года по начало 2015 года поставки газа в Россию приостановлены.