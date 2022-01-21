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SOCAR и Equinor обсудили ход работ по проекту "Карабах"

SOCAR и Equinor обсудили ход работ по проекту "Карабах" Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией во главе с Алом Куком, вице-президентом по разработке месторождений и международной добыче норвежской компании Equinor.
Энергетика
21 января 2022 г. 15:53
SOCAR и Equinor обсудили ход работ по проекту Карабах

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией во главе с Алом Куком, вице-президентом по разработке месторождений и международной добыче норвежской компании Equinor.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече был обсужден ход проекта ”Карабах“, в котором компании имеют равное долевое участие, а также вопросы планирования разведочных работ в перспективных структурах ”Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара“.

Отмечено, что сейсморазведочные работы, проводимые в структуре ”Айпара", позволяют предполагать наличие в структуре запасов нефти и газа промышленного значения. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим сферам сотрудничества компаний, в том числе по блоку месторождений “Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли” (АЧГ).

Напомним, что норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) и SOCAR сотрудничают в разработке месторождения "Карабах" в Азербайджане и организации разведки и добычи на перспективных месторождениях "Дан Улдузу" - "Ашрафи" - "Айпара". Компании также имеют долю участия в проекте разработки блока месторождений "Азери" - "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" (АЧГ). В мае 2018 года компании SOCAR Karabakh и Equinor подписали рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Компании имеют в проекте равные доли.

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Версия на английском языке SOCAR, Equinor discuss progress of Karabakh project
Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Equinor” “Qarabağ” layihəsi üzrə işlərin gedişatını müzakirə edib

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