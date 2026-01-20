Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    SOCAR и Eni обсудили потенциальные проекты в рамках будущего сотрудничества

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 13:44
    SOCAR и Eni обсудили потенциальные проекты в рамках будущего сотрудничества

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская энергетическая компания Eni обсудили возможные направления будущего сотрудничества.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором Eni Клаудио Дескальци в рамках Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026).

    "Мы провели продуктивную встречу с Клаудио Дескальци, гендиректором Eni, подтвердив прочность нашего партнерства и общую приверженность продвижению стратегических энергетических инициатив. В ходе встречи были обсуждены потенциальные проекты, вытекающие из подписанных между SOCAR и Eni меморандумов о взаимопонимании, с акцентом на энергетическую безопасность, сокращение выбросов и производство биотоплива", - говорится в публикации главы Госнефтекомпании в соцсети.

    По его словам, данное сотрудничество является важным шагом на пути укрепления энергобезопасности Европы, снижения выбросов парниковых газов, а также развития возобновляемой энергетики в Азербайджане и более широком регионе.

    "Объединяя наш опыт и компетенции, мы стремимся отвечать на современные энергетические вызовы и формировать более устойчивое, надежное и энергетически безопасное будущее", - отметил Р.Наджаф.

    Напомним, что 5 сентября 2024 года между Eni и SOCAR состоялось подписание трех меморандумов о взаимопонимании в сферах энергобезопасности, сокращения выбросов парниковых газов и цепочки производства биотоплива.

    Первый меморандум направлен на расширение сотрудничества между Eni и SOCAR в области разведки и добычи углеводородов с целью укрепления энергетической безопасности Европы в целом и Италии в частности.

    Второй меморандум предусматривает сотрудничество компаний по сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности в секторе добычи в Азербайджане "за счет применения наилучших доступных технологий". К ним относятся оценка решений по улавливанию и транспортировке углерода с существующих заводов в различных промышленных секторах, хранение и использование на месторождениях в Азербайджане (CCUS), а также выявление возможностей для проектов по развитию возобновляемых источников энергии.

    Кроме того, SOCAR, Eni совместно с министерством сельского хозяйства в рамках трехстороннего меморандума изучат возможности сотрудничества в цепочке производства биотоплива. В рамках этого меморандума стороны оценят проекты развития в Азербайджане и в целом в Кавказском регионе энергетических культур на деградированных почвах, внедрение вторых культур в севообороте с зерновыми и валоризацию [перерасчет - ред.] агропромышленных и других отходов, таких как отработанные растительные масла (UCO), с целью возможного преобразования традиционных нефтеперерабатывающих заводов в биоперерабатывающие заводы, используя глубокие знания и собственные технологии как Eni, так и Enilive.

