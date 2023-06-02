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SOCAR и CEZ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

SOCAR и CEZ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества Рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и одной из крупнейших энергетических компаний Европы – CEZ.
Энергетика
2 июня 2023 г. 14:55
SOCAR и CEZ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

Рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и одной из крупнейших энергетических компаний Европы – CEZ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня президент Госнефтекомпании Ровшан Наджаф встретился с министром торговли и промышленности Чехии Йозефом Сикелой.

На встрече было отмечено успешное развитие стратегического партнерства между странами, выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством в экономической сфере, в том числе в нефтегазовом секторе.

В рамках встречи была затронута растущая роль SOCAR в обеспечении Чехии сырой нефтью и нефтехимической продукцией, подчеркнута важность Южного газового коридора, превратившегося в важную часть системы энергобезопасности Европы, рассказано о работах по поставкам дополнительных объемов газа в Европу.

На встрече также состоялся обмен мнениями о поставках природного газа, торговле сжиженным природным газом (LNG), обмене опытом.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, CEZ review potential cooperation opportunities
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