SOCAR и CEZ рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества

Рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и одной из крупнейших энергетических компаний Европы – CEZ.

Рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и одной из крупнейших энергетических компаний Европы – CEZ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня президент Госнефтекомпании Ровшан Наджаф встретился с министром торговли и промышленности Чехии Йозефом Сикелой.

На встрече было отмечено успешное развитие стратегического партнерства между странами, выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством в экономической сфере, в том числе в нефтегазовом секторе.

В рамках встречи была затронута растущая роль SOCAR в обеспечении Чехии сырой нефтью и нефтехимической продукцией, подчеркнута важность Южного газового коридора, превратившегося в важную часть системы энергобезопасности Европы, рассказано о работах по поставкам дополнительных объемов газа в Европу.

На встрече также состоялся обмен мнениями о поставках природного газа, торговле сжиженным природным газом (LNG), обмене опытом.