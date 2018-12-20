SOCAR и BP намерены создать совместное нефтехимическое предприятие в Турции

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ BP и SOCAR Turkey Enerji A.Ş., "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана в Турции, подписали сегодня принципы соглашения об оценке планов по строительству нефтехимического комплекса мирового масштаба в Турции и созданию совместного предприятия по его управлению.

Как сообщает Report, по этому случаю BP и SOCAR выступили с совместным заявлением.

На предприятии, которое будет построено в районе Алиаги на западе Турции, планируется производить 1,25 млн тонн очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола. PTA является основным сырьем для производства полиэстера. Он используется для производства контейнеров для пищевых продуктов и напитков, упаковочных материалов, фото- и кинопленок, других потребительских и промышленных товаров.

После подписания принципов соглашения BP и SOCAR Turkey начнут работу над проектом нового предприятия, которое обеспечит интеграцию поставок сырья на завод STAR и нефтехимический комплекс Petkim, принадлежащие SOCAR Turkey.

Председатель совета директоров SOCAR Turkey Enerji Вагиф Алиев сказал, что SOCAR, вошедший на турецкий рынок в 2008 году путем приобретения Petkim, до сих пор реализовал такие проекты, как завод STAR, TANAP, контейнерный терминал Petlim, ветряная электростанция Petkim. Территория, охватывающая все проекты SOCAR Turkey в Алиаге, стала первой особой индустриальной зоной Турции.

Генеральный исполнительный директор глобального подразделения BP по ароматическим углеводородам Луис Сьерра сказал, что данный проект станет крупнейшим интегрированным комплексом PTA, PX и ароматических углеводородов в западном полушарии и первой крупнейшей платформой ароматических углеводородов компании BP после проекта Zhuhai, запущенного 20 лет назад в Китае.

BP и SOCAR намерены принять окончательное инвестиционное решение в 2019 году и запустить новый завод в 2023 году.

Генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов заявил, что новые инвестиции имеют большое значение как для SOCAR, так и для Турции. "Это не только увеличит нашу долю на нефтехимическом рынке Турции, но и позволит Турции сократить импорт этих продуктов и, как следствие, внешнеторговый дефицит. Все наши проекты в Турции были запланированы с этой целью", - добавил он.