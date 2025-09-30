Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    SOCAR и BP разрабатывают программы для малых и средних нефтегазовых компаний

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 14:04
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) работает с компанией BP над разработкой тренингов, программ повышения осведомленности и практических тренировок для малых и средних нефтегазовых компаний, действующих в стране.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    Он отметил, что малые компании обычно не имеют больших ресурсов и не участвуют в крупных международных программах: "Мы обеспечиваем им доступ к технологиям и опыту того же уровня, которые иначе были бы недоступны. Это придает особую ценность данной программе".

    Х. Абдуллаев напомнил, что в прошлом году они присоединились к "Партнерству по метану в нефтегазовой отрасли 2.0 (OGMP 2.0), которое требует от участников не только данных о выбросах, но и четкого плана по устранению каждого источника выбросов.

    Представитель SOCAR подчеркнул, что эта структура крайне важна и становится обязательным требованием для всех, кто импортирует нефтегазовые продукты в страны ЕС: "Если вы в этом бизнесе, выхода нет. Вы должны быть участником и соответствовать требованиям. Это яркий пример международных рамочных программ, которые обеспечивают постоянное улучшение показателей защиты окружающей среды, сокращение выбросов и переход к более чистой бизнес-модели".

