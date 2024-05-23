SOCAR и Baker Hughes создадут в Азербайджане совместный центр по сборке скважинных насосов

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа) и американская компания Baker Hughes договорились о создании в Азербайджане совместного центра по сборке и обслуживанию погружных электроцентробежных насосов (Electr

Производственное объединение "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа) и американская компания Baker Hughes договорились о создании в Азербайджане совместного центра по сборке и обслуживанию погружных электроцентробежных насосов (Electric submersible pump, ESP).

Об этом Report сообщили в компании SOCAR.

"В Баку состоялась церемония подписания Письма об обязательствах по внедрению в Азербайджане технологии ESP компании Baker Hughes и созданию в стране совместного центра передового опыта по сборке, ремонту и техническому обслуживанию погружных электроцентробежных насосов", - отмечает Госнефтекомпания Азербайджана.

Соглашение было подписано 22 мая между директором Baker Hughes по Каспийскому региону Карлом Бельтраме (Carlo Beltrame) и генеральным директором ПО "Азнефть" SOCAR Али Гурбановым.

"Также с Baker Hughes достигнута договоренность о повышении эффективности и увеличении добычи углеводородного сырья за счет оптимизации всех производственных процессов", -отмечает SOCAR.

Baker Hughes - одна из ведущих в мире нефтегазовых сервисных компаний. В перечень услуг компании входят бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Штаб-квартира находится в городе Хьюстон, Техас. В компании работает 54 000 сотрудников более чем в 120 странах.

Электроцентробежные погружные насосы могут применяться в глубоких и наклонных нефтяных скважинах (и даже в горизонтальных), в сильно обводненных скважинах, в скважинах с йодо-бромистыми водами, с высокой минерализацией пластовых вод, для подъема соляных и кислотных растворов.