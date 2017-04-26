SOCAR и Aramco могут наладить совместное сотрудничество в Турции

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе встречи с президентом Азербайджана мы обсудили ряд вопросов. Они также включают инициативы по расширению торговых отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Саудовский министр отметил, что вопросы, связанные с разработкой рудных месторождений в Азербайджане, также были включены в повестку.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что имеется большой потенциал для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией: "Одним из них является сотрудничество в нефтегазовой области. Мы предложили наладить совместное сотрудничество SOCAR и Aramco на рынке Турции. Я вижу большие возможности для сотрудничества в области добычи газа и нефтехимии".