SOCAR и ADNOC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR. Соглашение подписано в рамках 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28), которая проходит в Дубае.

Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной деятельности SOCAR и ADNOC в области охраны окружающей среды, а также вопросы сотрудничества в области “голубого водорода”, геотермальной энергии и управления выбросами углерода.

Отметим, что в августе этого года компания ADNOC подписала соглашение с SOCAR и французской компанией TotalEnergies о приобретении 30% доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон".

В рамках COP-28 президент SOCAR Ровшан Наджаф провел ряд встреч с руководителями иностранных компаний.

SOCAR также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с международным холдингом ”Сириус".

В рамках визита состоялась встреча Р.Наджафа с генеральным директором компании “Masdar” Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи. На встрече было отмечено, что совместные проекты внесут значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества.