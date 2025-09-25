SOCAR Green объявила сроки ввода в эксплуатацию первой геотермальной станции в Азербайджане

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 13:37
    Компания SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - планирует ввести в эксплуатацию первый геотермальный проект в стране к 2030 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергии SOCAR Green Эльчин Таргулуев в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    Э. Таргулаев отметил, что Socar Green работает также над непеременными источниками - более небольшими, но постоянными.

    "Например, мы развиваем проекты геотермальной энергетики. Сейчас они находятся на первой фазе - пилотные проекты, которым требуется серьезная поддержка государства, так как их стоимость (LCOE) выше текущих цен в сети. Мы совместно с Министерством энергетики еженедельно обсуждаем вопросы поддержки, снижения рисков и затрат. Наша цель - ввести в эксплуатацию первый геотермальный проект в Азербайджане к 2030 году", - сказал он.

    По его словам, дополнительно компания развивает биоэнергетику.

    "Уже есть несколько проектов: например, мусоросжигательная станция на 37 мегаватт (не совсем биоэнергетика) и несколько совсем небольших. Но мы хотим реализовать настоящий биоэнергетический проект - электростанцию, работающую на множестве видов сырья, объединенного в одном месте для выработки тепла и электричества. Вероятнее всего, такие небольшие проекты будут реализовываться по модели B2B (бизнес–бизнес), а не через госзакупки, так как есть много локальных потребителей", - заявил Э.Таргулаев.

    По словам специалиста, в ближайшие пять лет начнется развитие и гибридных проектов, которые более устойчивы по сравнению с проектами на одном источнике.

    "При грамотном управлении они обеспечат стабильную генерацию, что крайне важно для развития энергетики Азербайджана", - добавил он.

    "SOCAR Green" Azərbaycanın ilk geotermal stansiyanın istismara veriləcəyi tarixi açıqlayıb

