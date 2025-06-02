SOCAR Green намерена стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии в Азербайджане

17:23

Компания SOCAR Green — дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — планирует стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии (Independent Power Producer, IPP) в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт SOCAR Green по солнечной и ветровой энергетике Эльчин Таргулиев на панельной дискуссии "Устойчивость в энергетической отрасли", организованной в рамках 30-й юбилейной Каспийской международной нефтегазовой выставки и 13-й Каспийской международной энергетической и "зеленой" энергетической выставки.

По его словам, SOCAR Green намерена играть ведущую роль в процессе энергетического перехода в Азербайджане и добиться статуса национального чемпиона в области возобновляемой энергетики.

"Мы стремимся использовать солнечную, ветровую, геотермальную, биоэнергию и другие источники по всей стране, не ограничиваясь одним регионом", - сказал он.

Он отметил, что компания реализует различные проекты. В частности, вместе с BP и Фондом развития бизнеса Азербайджана реализуется проект по обеспечению энергией крупнейшего нефтяного терминала страны — Сангачала за счет солнечной генерации объемом до 500 млн кВт·ч.