О нас

SOCAR Green намерена стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии в Азербайджане

SOCAR Green намерена стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии в Азербайджане 17:23
Энергетика
2 июня 2025 г. 17:47
SOCAR Green намерена стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии в Азербайджане

Компания SOCAR Green — дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — планирует стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии (Independent Power Producer, IPP) в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт SOCAR Green по солнечной и ветровой энергетике Эльчин Таргулиев на панельной дискуссии "Устойчивость в энергетической отрасли", организованной в рамках 30-й юбилейной Каспийской международной нефтегазовой выставки и 13-й Каспийской международной энергетической и "зеленой" энергетической выставки.

По его словам, SOCAR Green намерена играть ведущую роль в процессе энергетического перехода в Азербайджане и добиться статуса национального чемпиона в области возобновляемой энергетики.

"Мы стремимся использовать солнечную, ветровую, геотермальную, биоэнергию и другие источники по всей стране, не ограничиваясь одним регионом", - сказал он.

Он отметил, что компания реализует различные проекты. В частности, вместе с BP и Фондом развития бизнеса Азербайджана реализуется проект по обеспечению энергией крупнейшего нефтяного терминала страны — Сангачала за счет солнечной генерации объемом до 500 млн кВт·ч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Green” Azərbaycanda ən böyük IPP olmaq istəyir

Другие новости из категории

SOCAR Green: Хотим превратить Азербайджан в центр экспертизы в сфере зеленой энергетики
SOCAR Green: Хотим превратить Азербайджан в центр экспертизы в сфере "зеленой" энергетики
2 июня 2025 г. 17:46
Masdar: Азербайджан доказал инвестиционную привлекательность в сфере зеленой энергетики
Masdar: Азербайджан доказал инвестиционную привлекательность в сфере "зеленой энергетики"
2 июня 2025 г. 17:42
Российская компания хочет расширить поставки нефтегазового оборудования в Азербайджан
Российская компания хочет расширить поставки нефтегазового оборудования в Азербайджан
2 июня 2025 г. 17:07
SOCAR и ExxonMobil Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и ExxonMobil Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании
2 июня 2025 г. 16:13
Бельгийская компания заинтересована в участии в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Бельгийская компания заинтересована в участии в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре
2 июня 2025 г. 15:54
SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали меморандум о взаимопонимании
2 июня 2025 г. 15:48
Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей
Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей
2 июня 2025 г. 15:44
Байрактар: TPAO станет акционером проекта газового месторождения Шафаг-Асиман
Байрактар: TPAO станет акционером проекта газового месторождения Шафаг-Асиман
2 июня 2025 г. 15:33
Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана
Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана
2 июня 2025 г. 15:26
Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии
Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии
2 июня 2025 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi