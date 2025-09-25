Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    SOCAR Green: Без локальных подрядчиков в рамках ВИЭ-проектов средства будут уходить за пределы страны

    • 25 сентября, 2025
    • 15:57
    SOCAR Green: Без локальных подрядчиков в рамках ВИЭ-проектов средства будут уходить за пределы страны

    В Азербайджане существует необходимость в развитии местных EPC-компаний, O&M-подрядчиков и национальных специалистов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Как сообщает Report, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергии SOCAR Green Эльчин Таргулуев в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "Проекты в области ВИЭ - это сложные структуры, включающие оборудование, технологии и тысячи людей. Если все будет импортироваться, то средства будут уходить за пределы страны, даже если инвестиции формально осуществляются в Азербайджане. Поэтому необходимо развивать местные компетенции: создавать EPC-компании [инжиниринг, закупки, строительство], O&M-компании [эксплуатация и техническое обслуживание], производителей оборудования и поддерживать их развитие", - отметил Э. Таргулуев.

    По его словам, это позволит диверсифицировать экономику и сохранить инвестиции внутри страны.

    "Кроме того, местное партнерство должно включать вовлечение сообществ, проживающих рядом с объектами. В рамках крупных проектов мы начинаем взаимодействовать с жителями территорий уже на раннем этапе: информируем их, трудоустраиваем, создаем новые экономические возможности. Такой подход снижает риски конфликтов, повышает благосостояние местных сообществ и формирует позитивное отношение к проектам", - подчеркнул представитель SOCAR Green.

    SOCAR Green: Without local contractors, renewable energy projects will see funds flow outside Azerbaijan

