SOCAR Green: Без локальных подрядчиков в рамках ВИЭ-проектов средства будут уходить за пределы страны

В Азербайджане существует необходимость в развитии местных EPC-компаний, O&M-подрядчиков и национальных специалистов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергии SOCAR Green Эльчин Таргулуев в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Проекты в области ВИЭ - это сложные структуры, включающие оборудование, технологии и тысячи людей. Если все будет импортироваться, то средства будут уходить за пределы страны, даже если инвестиции формально осуществляются в Азербайджане. Поэтому необходимо развивать местные компетенции: создавать EPC-компании [инжиниринг, закупки, строительство], O&M-компании [эксплуатация и техническое обслуживание], производителей оборудования и поддерживать их развитие", - отметил Э. Таргулуев.

По его словам, это позволит диверсифицировать экономику и сохранить инвестиции внутри страны.

"Кроме того, местное партнерство должно включать вовлечение сообществ, проживающих рядом с объектами. В рамках крупных проектов мы начинаем взаимодействовать с жителями территорий уже на раннем этапе: информируем их, трудоустраиваем, создаем новые экономические возможности. Такой подход снижает риски конфликтов, повышает благосостояние местных сообществ и формирует позитивное отношение к проектам", - подчеркнул представитель SOCAR Green.