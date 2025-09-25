Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:44
    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    SOCAR Green планирует трансформировать Азербайджан в ключевую страну региона по экспертизе в области возобновляемых источников энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил эксперт SOCAR Green по солнечной и ветровой энергии Эльчин Таргулиев на "Неделе зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, SOCAR Green развивает деятельность в трех различных операционных направлениях, первое из которых – разработка и управление зелеными и низкоуглеродными проектами. Сюда входят возобновляемые источники энергии, биотопливо, зеленый водород, геотермальная энергия, улавливание и хранение углерода.

    "Наша вторая цель – поддержка задач декарбонизации SOCAR. Для этого мы работаем с различными активами SOCAR внутри страны и за ее пределами. SOCAR взял на себя обязательства снизить интенсивность выбросов на 30% к 2035 году, сократить абсолютные выбросы на 20% к 2035 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году. Наше последнее направление деятельности – накопление и объединение экспертизы", - подчеркнул он.

    Таргулиев отметил, что в Азербайджане существует проблема нехватки специалистов-экспертов в области возобновляемой энергетики, что часто приводит к недостаточно высокому уровню экспертизы. "Это означает, что для любого проекта, который мы хотим реализовать, нам придется импортировать не только технологии, но и экспертов. Мы же стремимся превратить страну в региональный центр экспертизы в области зеленой энергии и технологий", - подытожил он.

    SOCAR Green зеленая энергия Неделя зеленой энергии - 2025
    "SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcək

    Последние новости

    12:46

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

    Экология
    12:45

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метро

    Инфраструктура
    12:44

    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    12:44

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    12:40

    В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

    Энергетика
    12:32

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    12:29

    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Другие страны
    12:26

    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    12:25

    В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

    Энергетика
    Лента новостей