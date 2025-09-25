SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

SOCAR Green планирует трансформировать Азербайджан в ключевую страну региона по экспертизе в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт SOCAR Green по солнечной и ветровой энергии Эльчин Таргулиев на "Неделе зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, SOCAR Green развивает деятельность в трех различных операционных направлениях, первое из которых – разработка и управление зелеными и низкоуглеродными проектами. Сюда входят возобновляемые источники энергии, биотопливо, зеленый водород, геотермальная энергия, улавливание и хранение углерода.

"Наша вторая цель – поддержка задач декарбонизации SOCAR. Для этого мы работаем с различными активами SOCAR внутри страны и за ее пределами. SOCAR взял на себя обязательства снизить интенсивность выбросов на 30% к 2035 году, сократить абсолютные выбросы на 20% к 2035 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году. Наше последнее направление деятельности – накопление и объединение экспертизы", - подчеркнул он.

Таргулиев отметил, что в Азербайджане существует проблема нехватки специалистов-экспертов в области возобновляемой энергетики, что часто приводит к недостаточно высокому уровню экспертизы. "Это означает, что для любого проекта, который мы хотим реализовать, нам придется импортировать не только технологии, но и экспертов. Мы же стремимся превратить страну в региональный центр экспертизы в области зеленой энергии и технологий", - подытожил он.