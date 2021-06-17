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SOCAR готова к разработке с Турцией газовых месторождений в Черном море

SOCAR готова к разработке с Турцией газовых месторождений в Черном море Самые крупные иностранные инвестиции SOCAR вложены в Турцию, их объем достиг 16,5 миллиарда долларов США
Энергетика
17 июня 2021 г. 11:53
SOCAR готова к разработке с Турцией газовых месторождений в Черном море

Открытие Турцией новых запасов газа в Черном море имеет стратегическое значение.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета директоров SOCAR Turkey (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR) Вагиф Алиев.

«Теоретически мы можем сотрудничать с Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) в области разработки и добычи с месторождений. Это входит в сферу наших профессиональных интересов», - сказал В.Алиев.

По его словам, самые крупные иностранные инвестиции SOCAR вложены в Турцию, их объем достиг 16,5 миллиарда долларов США.

«SOCAR имеет большой опыт в вопросе разведки нефтяных и газовых месторождений, а также бурения в морях. Черное море, ввиду своей глубины и интенсивности волн, может не подойти для установки традиционной платформы. Однако добыча может быть налажена с привлечением новых технологий, в том числе без непосредственного участия в процессе людей», - отметил представитель SOCAR Turkey.

В.Алиев обратил внимание на стратегическую важность обнаружения Турцией новых запасов газа в Черном море, напомнив о том, что компания SOCAR сотрудничает с турецкой компанией TPAO по различным проектам с 1994 года и существует возможность оценить этот опыт в третьих странах.

При этом зампред Совета директоров SOCAR отметил, что на первоначальном этапе такое сотрудничество может быть осуществлено в близлежащих регионах, богатых энергоресурсами.

«Единая позиция наших президентов по этому вопросу является для нас инструкцией», - сказал В.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyə ilə birlikdə Qara dənizdəki qaz yataqlarını işlətməyə hazırdır
Версия на английском языке SOCAR ready to develop gas fields in Black Sea with Turkey

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