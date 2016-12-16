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    SOCAR Georgia: Завтра утром будет восстановлено газоснабжение всех абонентов

    До вечера сегодняшнего дня будет восстановлено газоснабжение 34 тыс. абонентов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Устранены последствия аварии, которая произошла вчера ночью на магистральном газопроводе, проходящем на территории Аджарской автономной республики Грузии. 

    Об этом Report сообщил генеральный директор ООО SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов: "Во время ремонтных работ на магистральном газопроводе произошла небольшая авария, в результате которой было приостановлено газоснабжение 49 тыс. абонентов. Последствия аварии уже устранены. До подачи газа в квартиры следует сделать определенное предупреждение. Только после этих предупреждений квартиры будут снабжены газом".

    По его словам, сегодня к вечеру будет восстановлено газоснабжение 34 тыс. абонентов.

    М.Мамедов подчеркнул, что из-за опасности подачи газа ночью газоснабжение остальных 15 тыс. абонентов будет восстановлено завтра утром.

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