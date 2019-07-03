​SOCAR Georgia планирует открыть новый АЗК в Грузии

Новый автозаправочный комплекс (АЗК) под брендом SOCAR строится вблизи города Тержола, Грузия.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report заявил генеральный директор дочки Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

Данный комплекс станет пятым по счету на основной автомагистрали от таможенно-пропускного пункта "Сыныг Керпю" до города Батуми.

"Мы имеем широкую автозаправочную сеть в Грузии. Это наша первая сеть за пределами Азербайджана, и она все еще развивается. SOCAR заинтересован в расширении сети в Грузии. Заправки SOCAR имеются по всей территории страны", - отметил он.

По словам гендиректора, помимо Тбилиси, газораспределительная сеть компании действует по всей территории Грузии: "Сейчас нет необходимости в крупном плане развития автозаправочных сетей. Мы уже достигли определенного уровня и не нуждаемся в еще большем развитии. Но в Грузии ведется масштабные строительные работы.

Это повышает или снижает значимость определенных дорог. Карта дорожной инфраструктуры страны меняется, и мы реагируем на это. В частности, мы строим новые автозаправочные комплексы с учетом особенностей и значения основной автомагистрали от таможенно-пропускного пункта "Сыныг Керпю" до города Батуми. Один такой комплекс строится неподалеку от Тержола. Вдоль дороги уже имеется 4 таких комплекса, этот будет пятым по счету".