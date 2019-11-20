SOCAR Georgia обеспечит газоснабжение еще двух азербайджанских сел в следующем месяце

В следующем месяце SOCAR Georgia Gas обеспечит газом еще два села компактного проживания азербайджанцев в Грузии.

Об этом Report заявил гендиректор SOCAR Energy Georgia, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, Махир Мамедов.

По его словам, SOCAR Georgia Gas завершит газификацию села Киредж Муганлы Марнеульского района в декабре: "Компания завершила государственную инвестиционную программу. Правительство выдало соответствующий документ, подтверждающий завершение инвестиционной программы. Инвестиции включаются в тарифы постепенно, из года в год. Сегодня компания работает в Грузии в двух направлениях. Сегодня мы сосредоточены на газификации коммерчески выгодных мест. Конечно, села компактного проживания азербайджанцев входят в наши приоритеты. В сентябре завершена газификация села Ханчыгазлы Марнеульского района".

По словам Мамедова, сегодня газифицировано 76-77% Грузии: "Общий уровень газификации территорий компактного проживания азербайджанцев превысил 85%".

ООО SOCAR Energy Georgia было создано в 2006 году. SOCAR управляет газораспределительными сетями Грузии посредством SOCAR Georgia Gas, основанную в 2007 году. SOCAR продает добываемый за счет собственных ресурсов газ на внутреннем рынке Азербайджана, а экспортируемый на грузинский рынок газ в основном, закупается у третьих сторон. SOCAR транспортирует этот газ по трубопроводу Газимагомед-Газах.