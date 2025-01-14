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SOCAR: Газификация в Азербайджане будет продолжена за счет государственных капитальных вложений

SOCAR: Газификация в Азербайджане будет продолжена за счет государственных капитальных вложений К 30 июня 2024 года уровень газификации в Азербайджане достиг 96,5%.
Энергетика
14 января 2025 г. 18:20
SOCAR: Газификация в Азербайджане будет продолжена за счет государственных капитальных вложений

К 30 июня 2024 года уровень газификации в Азербайджане достиг 96,5%.

Как сообщает Report, данные представлены в отчете SOCAR за первые шесть месяцев 2024 года.

После реализации первой программы газификации (2014-2018 годы) процесс продолжается в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы".

Отмечается, что на 31 декабря 2023 года уровень газификации составлял 96,46%.

"Финансирование оставшихся работ будет осуществляться за счет государственных капитальных вложений", - говорится в отчете компании.

Согласно Распоряжению президента №118 от 27 февраля 2014 года, ПО "Азеригаз" продолжает развивать газификацию в Баку, прилегающих районах и регионах Азербайджана.

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