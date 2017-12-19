SOCAR Energy Holdings приобрела австрийскую сеть автозаправочных станций A1

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Holdings, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Швейцарии, вошло на рынок розничной торговли Австрии. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания приобрела автозаправочные станции (АЗС) компании А1 и фирму Pronto Oil, занятую в сфере торговли нефтяными маслами.

По информации, в течение последних пяти лет SOCAR Energy Holdings направляет часть своих доходов в Швейцарии в инвестиционные проекты с целью расширить инвестиции в даунстрим. Главная цель - диверсифицировать источники дохода в будущем, извлечь выгоду из потенциала новых рынков и увеличить доходы для экономики Азербайджана.

В последнее время SOCAR расширяет дилерские связи с компаниями среднего масштаба в Швейцарии, использует общую карточную систему, реализует различные партнерские проекты. Приобретение сети A1, известного семейного бизнеса на австрийском рынке вблизи Швейцарии, стало логическим продолжением и следующим шагом данной стратегии расширения.

Компания A1, будучи ведущей на рынке австрийской федеральной провинции Штирия, имеет 82 АЗС по всей стране. В компании работает 150 человек. Помимо A1, SOCAR также приобрела компанию Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, которая находится в Граце. Компания учредила ОАО SOCAR Energy Austria для управления сетью A1 и Pronto Oil Mineralölhandels GmbH. Сотрудники обеих компаний продолжат работать на прежних должностях в составе SOCAR Energy Austria. Учитывая, что бренд A1 уже хорошо известен на австрийском рынке, SOCAR планирует сохранить данное название.

Глава SOCAR Energy Holdings Эдгар Бахманн выразил удовлетворение новым проектом: "Приобретение сети A1 открывает новые горизонты в Австрии для SOCAR, создает новые коммерческие возможности и укрепляет позиции в качестве ведущей энергетической компании в этой стране".

Герхард Аннавитт, бывший владелец сети A1 и Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, подчеркнул, что SOCAR является наиболее подходящим кандидатом для обеспечения дальнейшей успешной деятельности компаний: "Я передаю свою компанию передовой и инновационной компании, предлагающей высококачественные услуги, и думаю, что SOCAR наиболее эффективно будет управлять ими".

Следует отметить, что SOCAR вошел на швейцарский нефтяной рынок 5 лет назад. Сегодня более 63% потребителей в Швейцарии знают и высоко ценят бренд SOCAR. Компания расширила дилерскую базу в Швейцарии и установила партнерские отношения с 15 дилерами. Ожидается, что со следующего года в этот список войдут еще 5-10 дилеров.

Соседствующая с Швейцарией Австрия является стратегическим рынком для SOCAR. Сеть A1 получила признание во многих регионах Австрии.