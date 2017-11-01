SOCAR экспортировал из порта Супса 2 млн тонн сырой нефти

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 2 013 209 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов на октябрь пришлось 261 397 тонн нефти.

За 10 месяцев года SOCAR снизил объемы экспорта из порта Супса на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.